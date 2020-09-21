القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم (الإثنين)، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال المراحل النهائية للإنشاءات بمستشفي الجراحات الجديد، استعدادًا لوضع التجهيزات والمعدات.





وتفقد د. عتمان أدوار المستشفي، وتجهيزات غرف العناية المركزة، والجراحات، ومراجعة مواصفات التصميمات، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للتجهيزات الانشائية، واستكمال باقي الأدوار، والإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من المستشفي في الوقت المحدد، وأشاد د. عماد عتمان بمعدل الإنجاز حتي الآن، ومراعاة المعايير والمواصفات العالمية، ووجه بوضع قائمة للتجهيزات الداخلية للأقسام الاكلينيكية.



