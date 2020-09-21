جامعة طنطا تناقش خطة تطوير الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

ترأس الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، اجتماع الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، وذلك بحضور مديري المراكز والوحدات بمختلف كليات الجامعة.









أوضح الدكتور عماد عتمان، أن الاجتماع يهدف إلى تحديد ومناقشة خطة عمل وتطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة القادمة باعتبارها أحد الروافد الأساسية فى تنمية الموارد الذاتية بالجامعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل زيادة كفاءتها وفاعليتها والارتقاء بمنظومة العمل بها، مؤكدا على دورها الهام في تفعيل التعاون مع المجتمع المحيط.



