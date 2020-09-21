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تعليم

جامعة طنطا تناقش خطة تطوير الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:50 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
ترأس الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، اجتماع الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، وذلك بحضور مديري المراكز والوحدات بمختلف كليات الجامعة.


أوضح الدكتور عماد عتمان، أن الاجتماع يهدف إلى تحديد ومناقشة خطة عمل وتطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة القادمة باعتبارها أحد الروافد الأساسية فى تنمية الموارد الذاتية بالجامعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل زيادة كفاءتها وفاعليتها والارتقاء بمنظومة العمل بها، مؤكدا على دورها الهام في تفعيل التعاون مع المجتمع المحيط. 

أكد "د. عتمان" أن جامعة طنطا توفر الدعم الكامل لهذه الوحدات والمراكز لتعظيم الاستفادة منها في خدمة المجتمع وتبنى قضاياه سواء كانت قضايا إنتاجية أو خدمية أو بيئية أو اجتماعية وبشرية.
جامعة طنطا تناقش خطة تطوير الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص
جامعة طنطا تناقش خطة تطوير الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص
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