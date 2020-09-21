تشمل وزارة الدفاع وعلماء إيرانيين.. عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران.





وذكر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في مؤتمر برفقة وزيري الدفاع والخارجية أن واشنطن فرضت عقوبات على مجموعة من الخبراء والمسؤولين في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.





وأضاف منوشين أن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على 3 أفراد و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.





فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدا استمرارهم في منع طهران من حيازة السلاح التقليدي والنووي.





وأوضح بومبيو أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية





أما وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، فأكد استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة الضغط القصوى على إيران، لافتا: "سنقف إلى جانب حلفائنا لمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة".





ودعا إسبر طهران لوقف أنشطتها في المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي استفزازات إيرانية.





وأكد أن إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مليشياتها مثل حزب الله والحوثيين.



