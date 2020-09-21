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أخبار العالم

تشمل وزارة الدفاع وعلماء إيرانيين.. عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:37 م
عقوبات أمريكية جديدة
عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران
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شيماء مصطفى
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في مؤتمر برفقة وزيري الدفاع والخارجية أن واشنطن فرضت عقوبات على مجموعة من الخبراء والمسؤولين في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.

وأضاف منوشين أن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على 3 أفراد و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدا استمرارهم في منع طهران من حيازة السلاح التقليدي والنووي.

وأوضح بومبيو أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية

أما وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، فأكد استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة الضغط القصوى على إيران، لافتا: "سنقف إلى جانب حلفائنا لمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة".

ودعا إسبر طهران لوقف أنشطتها في المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي استفزازات إيرانية.

وأكد أن إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مليشياتها مثل حزب الله والحوثيين.

ومن جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن واشنطن ستفرض عقوبات على 27 هيئة وشركة مرتبطة بالتعاون العسكري مع إيران.

فيما أشار وزير التجارة ويلبر روس إلى أن وزارته أضافت أسماء 5 علماء إيرانيين على لائحة العقوبات لدورهم في برامج إيران النووية الممنوعة.
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