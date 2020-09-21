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تعليم

دورة تدريبية عن كيفية إنشاء وإدارة معمل بيطرى لشباب الخريجين بالفيوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:13 م
دورة تدريبية عن كيفية
دورة تدريبية عن كيفية إنشاء وإدارة معمل بيطرى لشباب الخريجين
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالفيوم دورة تدريبية ، بعنوان إنشاء وإدارة معمل بيطرى ضمن ١٢ محافظة، حضرها  الطلبة والخريجون من كليات الطب البيطرى والزراعة ،  بناء على توجيهات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على تنشيط الدورة التعليمى والتثقيفى والتدريب للمعهد من خلال مركز التديب والتعليم والإستشارات التابع للمعهد بتنفيذ عدة دورات تدريبية لتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل بالمحافظات.


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وأضاف  الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والتعليم والإستشارات بالمعهد على ضرورة أن تتناول الدورة رؤية واحتياجات كل محافظة

 على مستوى ١٢ محافظة.


وأضاف الدكتور.سلطان فراج نجاتي باحث أول معهد بحوث الصحة الحيوانية بالفيوم ومسؤول الدورة فى الفيوم، أن المحاضرات التى يلقيها تتناول رؤية واحتياجات المطلوبة لحديثى التخرج لكيفية إنشاء وإدارة معمل بيطرى مما يفتح المجال أمام المتدرب مساحة علمية للقدرة على التشخيص المعملى الصحيح، وبالتالى العلاج الصحيح والسيطرة على الأمراض وتتناول المحاضرات على كيفية  تجهيز معمل بيطرى منذ استلام العينات المختلفة وتجهيزها للوحدات المختلفة داخل المعمل.


كما تناول الدكتور حماد أسامة حماد الباحث في معهد بحوث الصحة الحيوانية بالفيوم المحاضرات والعملى التى تخص الفحص البكتريولوجى واختبار الحساسية لاختيار أفضل الادوية للعلاج الصحيح، بالإضافة إلى اختبارات الدم بجميع أنواعها والفحص وتشريح والتشخيص المعملى لأمراض الدواجن.


دورة تدريبية عن كيفية إنشاء وإدارة معمل بيطرى لشباب الخريجين بالفيوم
دورة تدريبية عن كيفية إنشاء وإدارة معمل بيطرى لشباب الخريجين بالفيوم
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