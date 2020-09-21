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أخبار العالم

كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي يدعون إلى تحقيق دولي في تسميم معارض بوتين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:48 م
بوريل
بوريل
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على صالح
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم الإثنين، إن وزراء خارجية الدول الاوروبية يصرون على إجراء تحقيق دولي في الوضع مع المعارض الروسي أليكسي نافالني، بمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW).

وقال بوريل عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية: "ندعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في تسميم نافالني والشفافية الكاملة والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

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وأضاف أن الكتلة ستجري "مناقشة شاملة" بشأن روسيا الشهر المقبل.

أصيب نافالني بالمرض أثناء رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس، وعولج في البداية في مدينة أومسك السيبيرية، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل.

وبعد يومين، بمجرد أن أثبت الأطباء أنه لائق للنقل الجوي عبر الحدود، تم نقل الشاب البالغ من العمر 44 عامًا إلى شاريت لتمزيد من العلاج.

ولم تزعم الحكومة الألمانية أن عينات نافالني تحتوي على آثار لمادة مجموعة نوفيتشوك إلا في 2 سبتمبر، وفقًا لبرلين، تم تأكيد هذا الاستنتاج من قبل مختبرات في فرنسا والسويد، والاختبارات في روسيا لم تظهر آثار السموم.

وطالبت موسكو ألمانيا بتقديم أدلة.

وفي 7 سبتمبر، استيقظ نافالني من غيبوبة طبية وتم فصله عن أجهزة التنفس الصناعي في عيادة شاريتيه في برلين. 

وكان أول ظهور له على الإنترنت منذ ذلك الحين صورة له ولعائلته من جناح المستشفى نُشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري في اليوم الأول الذي استطاع التنفس فيه دون أجهزة.

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