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رياضة

فريق القناة يتجه إلى رأس البر استعدادا لمباراة الزرقا .. تعرف على القائمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:49 م
فريق القناة
فريق القناة
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عبدالله هشام
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة محافظة الاسماعيلية منذ قليل استعدادا لمواجهة الزرقا، والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دورى القسم الثاني . 
 
وأعلن تامر مصطفى قائمة الفريق وجاء كالتالي :  
محمد طلبة - مصطفي جابر - احمد عبدالرحمن - محمد طارق - اسلام سيد - محمد علي - احمد فوزي - علاء البدري - محمد يسري - حسام عبدالواحد - محمد عبدالرحيم - اسلام زيادة - احمد الصعيدي اسلام نبيل - علي شوقي - احمد مصطفي -شريف اشرف - مروان حمدي - رمزي خالد - محمد رضا 

ويحتل فريق القناة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة .

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