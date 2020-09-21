طقس الثلاثاء .. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.





كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الاسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 32 23

بورسعيد 30 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الاسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 32 22

رفح 31 22

راس سدر 35 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 27

كاترين 30 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

اسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الاقصر 43 27

اسوان 43 28

ادفو 44 28

ابوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 26

ابورماد 37 27

حلايب 34 27

راس حدربه 34 28





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 46 29

المدينة 43 26

الرياض 40 25

المنامة 38 31

أبوظبى 41 29

الدوحة 39 28

الكويت 45 27

دمشق 35 16

بيروت 31 24

عمان 33 18

القدس 30 20

غزة 31 24

بغداد 44 25

مسقط 36 29

صنعاء 27 13

الخرطوم 39 27

طرابلس 33 26

تونس 30 23

الجزائر 26 18

الرباط 26 17

أنقرة 28 12

اسطنبول 26 17

اسلام اباد 37 22

نيودلهى 34 26

جاكرتا 32 24

بكين 25 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 24 19

أثينا 28 18

روما 26 18

باريس 26 14

مدريد 24 14

برلين 27 13

لندن 24 15

مونتريال 18 09

موسكو 20 09

نيويورك 20 09

واشنطن 21 10

نواكشوط 31 26

اديس ابابا 21 12