محافظ مطروح يفتتح مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.. شاهد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بعد الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءتها بتكلفة 1,2 مليون جنيه.









وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المشاركة المجتمعية ساهمت فى دعم المدرسة بعدد من الأجهزة والفرش وإقامة غرفة للزائرة الصحية.





ووجه محافظ مطروح بسرعة أعمال الدهان لعمارة الأهالى المواجهة للمدرسة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى أمام الطلاب.





كما وجه بضرورة التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن المشاركة وتجهيز مراكز الشباب والملاعب القريبة من المدارس لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بالمدارس هذا العام .



