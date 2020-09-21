بحث عائلي عن كيفية مقاومة كورونا

توصل ثلاثة باحثون أشقاء بمركز البحوث الزراعية إلى عوامل تساعد فى تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال بحث نُشر مؤخرا بالمجلة الدولية لبحوث الصيدلة بعنوان "خطوة للأمام لمقاومة فيروس كوفيد-19 المستجد".





الباحثون دكتور تامر إبراهيم السيد عبد الوهاب (باحث أول بمركز البحوث الزراعية) ودكتور شريف إبراهيم السيد عبد الوهاب (باحث أول بمركز البحوث الزراعية) ودكتورة إيمان إبراهيم السيد عبد الوهاب (باحث بمركز البحوث الزراعية) قاموا بالتعاون مع دكتورة منال محمد عادل (أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث) بعمل دراسة بحثية عن فيروس كورونا تم إدراجها على الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.





وأثبتت الدراسة أن انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد بالاتصال المباشر بالإنسان الحامل للفيروس بلغ 73,84% ويزداد إلى 75,93% بزيادة ملوثات الغلاف الجوى فى وجود درجات حرارة مثلى لانتشار الفيروس ويصل إلى 100% باتباع نظام غذائى يزيد من نسبة الحديد بالدم.





ويشير الفريق البحثي الى أن النظام الغذائي له دور كبير فى مقاومة وتحمل المرض، لذلك توصى هذه الدراسة بتقليل تناول الرخويات البحرية مثل الإستاكوزا والمحار وأيضا تقليل تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة سريعة التحضير لأنها تزيد من نسبة الحديد فى الدم وكذلك الكحوليات والحليب. وعلى العكس من ذلك ، يجب زيادة تناول الدواجن والأسماك والخبز، وكذلك الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت مثل البصل والكرنب مع إضافة ملح الطعام بتلك الوجبات.





كما يوصى بالإكثار من تناول بعض المشروبات مثل شوربة الدجاج والقهوة والكابتشينو والشاي الأسود والأحمر والأخضر والنعناع وكذلك شرب الكثير من الماء.





من ناحية أخرى توصى الدراسة بخفض انبعاثات الغازات السامة في الغلاف الجوي سواء بتقليل أو تغيير النشاط الصناعي أو زيادة المساحة الزراعية، نظرا لأن زيادة تلوث الهواء يساعد على انتشار الفيروس.





وقد وافقت "مجلة تطوير الأدوية" مؤخرا على بحث ثانى لهذا الفريق البحثى والمختص بالتركيب الكيميائى لعقار مصرى يمكنه نظريا أن يكون فعالا فى السيطرة على فيروس "كوفيد-19"، ولكنه لا يزال يحتاج إلى تحديد تركيز المواد المتفاعلة وإجراء التجارب السريرية لاختبار صلاحيته وفاعليته.