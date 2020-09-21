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أخبار العالم

ظريف أمام الأمريكي للعلاقات الخارجية: واشنطن أضرت بإيران.. ونستحق تعويضات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين محاضرة افتراضية في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية.


وقال ظريف خلال المحاضرة إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي دون سبب وألحقت أضرارا بإيران.


وأضاف ظريف أن "الاتفاق النووي ما زال حيا ونستحق تعويضات بعد انسحاب واشنطن منه وإعادة فرض عقوبات على بلادنا".


وسافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم متوجها إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.


يذكر أن جواد ظريف سيفتتح مبنى قنصليا جديدا في اسطنبول.


ويأتي الاجتماع وسط توقعات بتحرك ثلاثي مرتقب من الدول الثلاث لمواجهة توقيع البحرين والإمارات لاتفاقيات سلام مع إسرائيل، والتي تواجه الدور الإيراني في المنطقة مباشرة، فضلا عن خطره على نشاطات تركيا وقطر في العراق وسوريا وليبيا وغيرها.
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