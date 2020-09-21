ظريف أمام الأمريكي للعلاقات الخارجية: واشنطن أضرت بإيران.. ونستحق تعويضات

عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين محاضرة افتراضية في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية.









وقال ظريف خلال المحاضرة إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي دون سبب وألحقت أضرارا بإيران.









وأضاف ظريف أن "الاتفاق النووي ما زال حيا ونستحق تعويضات بعد انسحاب واشنطن منه وإعادة فرض عقوبات على بلادنا".









وسافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم متوجها إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.









يذكر أن جواد ظريف سيفتتح مبنى قنصليا جديدا في اسطنبول.







