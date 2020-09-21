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أخبار البلد

الحكومة: أراض للسفارات والمنظمات الدولية في العاصمة الإدارية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:09 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مقدمتها خطة تنفيذ مباني السفارات المخطط إقامتها بالحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم توفير الأراضي للسفارات والمنظمات الدولية، أو المباني الجاهزة ضمن إطار هذا المشروع، طبقًا لعدد من المعايير التي تحددها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع هذه الجهات.


ويتضمن هذا المشروع تنفيذ مقار لعدد من السفارات، وإسكان الدبلوماسيين، إلى جانب مقار لعدة منظمات دولية، وخدمات أخرى مختلفة توفر احتياجاتهم على رأسها مدارس دولية، ومنطقة تجارية بها مولات وأسواق، وفندق راق.


واستعرض الاجتماع متابعة موقف مشروع مزرعة الخيول العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة،  بديلًا لمحطة الزهراء بعين شمس، والجاري اقامته على  مساحة 500 ألف م2، جنوب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تتضمن الدراسة تقسيمات المشروع بحسب استخداماته ومتطلباته، للزائرين، ورعاية الخيول، بما يساهم في جعل هذا المكان نقطة جذب لهواة ومحترفي رياضة ركوب الخيل، والرعاية بالخيول العربية ذات السلالات المميزة، والتي تعد من أرقى الرياضات العالمية التي تستقطب الأمراء ورجال الأعمال.  

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