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توك شو

شركة إسرائيلية تتولى خدمات الأمن بـ مونديال قطر 2022.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:19 م
تميم
تميم
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هاني حسين
قال محمود بسيوني الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية القطرية لا تلتفت لها قناة الجزيرة .

 
وأضاف بسيوني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  الجزيرة تتجاهل أي فعالية ترتبط بالعلاقات بين قطر وإسرائيل .


وتابع :"  العلاقات بين اسرائيل وقطر طويلة تمتد لأكثر من 25 سنة ولكن قطر تتعامل مع هذا الأمر بـ ازدواجية وتناقض ".


 وأكمل بسيوني :"إعلام قطر يحاول ان يفرض دورا لقطر في المنطقة ويدعون انهم يحمون القضية الفلسطينية ".


ولفت:" شركة إسرائيلية تابعة لجهاز استخبارات إسرائيلي مسؤولة عن خدمات الأمن في كأس العالم 2022 في قطر وهذا تعاقد متواجد منذ سنوات".

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