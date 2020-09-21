شركة إسرائيلية تتولى خدمات الأمن بـ مونديال قطر 2022.. تفاصيل

قال محمود بسيوني الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية القطرية لا تلتفت لها قناة الجزيرة .





وأضاف بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان الجزيرة تتجاهل أي فعالية ترتبط بالعلاقات بين قطر وإسرائيل .









وتابع :" العلاقات بين اسرائيل وقطر طويلة تمتد لأكثر من 25 سنة ولكن قطر تتعامل مع هذا الأمر بـ ازدواجية وتناقض ".









وأكمل بسيوني :"إعلام قطر يحاول ان يفرض دورا لقطر في المنطقة ويدعون انهم يحمون القضية الفلسطينية ".









ولفت:" شركة إسرائيلية تابعة لجهاز استخبارات إسرائيلي مسؤولة عن خدمات الأمن في كأس العالم 2022 في قطر وهذا تعاقد متواجد منذ سنوات".



