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العلاقات الإسرائيلية القطرية ممتدة.. محمود محيي الدين: الجزيرة الإرهابية فقدت المصداقية.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:32 م
تميم
تميم
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هاني حسين
قال  محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن قناة الجزيرة فقدت كامل المصداقية في العالم العربي والمنطقة تدرك أن القناة فكرة "شيمون بيريز".

وأضاف محمود محيي الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قناة الجزيرة تنفذ مخططات وسياسات تخدم مصالح الجانب القطري.

وتابع محمود محيي الدين "العلاقات الإسرائيلية القطرية علاقات ممتدة منذ أن كان الأمير حمد الأب وليا للعهد".

وأكد محمود محيي الدين أن "العلاقة بين قطر واسرائيل لم تنقطع منذ التسعينيات".

ولفت محمود محيي الدين إلى أن "قطر ترفع سقف المعارضة ظاهريا أمام دول الخليج العربي لإثارة المجتمعات العربية"، مضيفا "قناة الجزيرة تنفذ خططا ممنهجة".

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