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أخبار البلد

لا بد من ضربات إعلامية استباقية.. جمال الشاعر لـ صدى البلد: الحوار بين الحكومة والشعب سبب سقوط الإخوان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:10 م
الاعلامى جمال الشاعر
الاعلامى جمال الشاعر
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أمل مجدى
أوضح الإعلامى الكبير جمال الشاعر، أن الإخوان فشلوا فى إقناع الناس بالفيديوهات المفبركة للمظاهرات بسبب تقديم الحكومة شرحا للناس لكل قراراتها ورئيس الوزراء يتحدث للمواطنين دائما، كما يقدمون فى الإعلام تفهما لظروف الناس.

وأضاف "الشاعر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" نحتاج المزيد من الحوار المجتمعى بين الأوساط المختلفة والإعلام هو من يستطيع فعل ذلك لتوصيل الحوار إلى مستوى إيجابى مع الحكومة.

وأكد أنه ضد فكرة أن يكون الإعلام المصرى رد فعل لأي إعلام مضاد أو هجومى على سياسات الدولة فلابد من الضربات الاستباقية الإعلامية بمعنى أن الحكومة من خلال الوزارات المختلفة تشرح للناس كل شئ وتتغير سياسة الصدمة بألا يكون هناك قرارات مباغتة خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها بسبب الكورونا والإصلاح الاقتصادى.

واختتم حديثه لنكن أذكياء فى الإعلام والقيام بدورنا الوطنى ونمنع اصطياد الإعلام المعادي فى المياه العكرة، بعمل نقاش مجتمعى.
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