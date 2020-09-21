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أخبار البلد

مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
كرم اليوم الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طاقم رحلة مصر للطيران رقم MS 777 التي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي، والدكتور معتز فتحي، الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة، لأدائهم الاحترافي في التعامل مع حالة ولادة السيدة اليمنية هيام نصر ناجي، والتي فاجأتها آلام الوضع علي متن الطائرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة.

وأعرب الطيار رشدي زكريا، عن سعادته بتكريم طاقم رحلة MS 777 علي أدائهم المشرف والإحترافي، متوجها بالشكر لجميع أبناء مصر للطيران في كل مواقع العمل المختلفة وطاقم الرحلة الطيار عمرو البساطي والطيار مساعد وسام كامل وطاقم الضيافة برئاسة محمود حمزة، وكل من نانسي زاخر، بريهام محسن زكريا ، محمد فوزي، محمد ناجي وضباط الأمن محمد عبدالموجود ومحمد سعيد.

كما تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر والتقدير لوالد الدكتور معتز فتحي وأخيه اللذين حضرا التكريم وذلك لتطوعه بهذه المهمة الانسانية.

مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة
مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة
مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة
مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة
مصر للطيران تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن الطائرة
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