شاهده في وضع مخل مع أمه.. تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل صديق والده في المنيا

استدعت نيابة مركز العدوة شمال المنيا والدة الطالب المتهم بقتل صديق والده لسماع أقوالها.





قالت السيدة إنها كانت تاركة باب منزلها مفتوحا كعادة أهل القري ودخلت لتستحم لكنها فوجئت بصديق زوجها أمام الحمام وطلبت منه أن ينصرف لأنها بمفردها في المنزل وفي تلك الأثناء.. وأثناء حديثهما معا فوجئت بنجلها يدخل المنزل فجن جنونة حينما رآهما معا دون أن يستمع لتفسير الموقف وقام بقتل المجني عليه (صديق والده).









وفي السياق ذاته جددت النيابة العامة بالعدوة حبس طالب بتهمة قتل موظف طعنًا بسكين، بعد أن شاهده في وضع مُخِلّ مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة إلى منزله بمركز العدوة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.





وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب جامعي.





بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع رءيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية تبيّن مقتل "م. ن"، 49 عامًا، موظف، على يد "م. ح"، 22 عاما، طالب جامعي، ويعمل بالقاهرة.



