محافظ البحر الأحمر: مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، أن المحافظة على استعداد تام لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.





وأضاف أنه تم عمل صيانة بسيطة وشاملة ، وتوفير الكتب الدراسية لمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية ، مع توفير الأجهزة والادوات اللازمة بها .





واطمأن المحافظ على توافر خدمة الانترنت بالمدارس، والتواصل مع المصرية للاتصالات لدعم خدمة الانترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة ، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة لتلقى الطلاب المادة العلمية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الإختبارات للمرحلة الثانوية.





وأشار حنفى إلى أنه تم تسليم ٥ مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصلا بتكلفة تصل إلى 33 مليون جنيه، كما يتم الآن إنشاء مدرستين تسع 33 فصلا بتكلفه 16.4مليون جنيه ، كما تم انشاء 14 فصل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه لأبنائنا بالبحر الأحمر.