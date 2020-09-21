AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحر الأحمر: مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:09 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي
Advertisements
إبراهيم جادالله

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، أن المحافظة على استعداد تام لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.


وأضاف أنه تم عمل صيانة بسيطة وشاملة ، وتوفير الكتب الدراسية لمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية ، مع توفير الأجهزة والادوات اللازمة بها .


واطمأن المحافظ على توافر خدمة الانترنت بالمدارس، والتواصل مع المصرية للاتصالات لدعم خدمة الانترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة ، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة لتلقى الطلاب المادة العلمية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الإختبارات للمرحلة الثانوية.


وأشار حنفى إلى أنه تم تسليم ٥ مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصلا بتكلفة تصل إلى 33 مليون جنيه، كما يتم الآن إنشاء مدرستين تسع 33 فصلا بتكلفه 16.4مليون جنيه ، كما تم انشاء 14 فصل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه لأبنائنا بالبحر الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 مليون جنيه.. فاتورة إنشاء وتطوير 4 مدراس بمركز الحسينية

أهالي البحر الأحمر يطالبون بإدراج كلية الألسن الجديدة بالغردقة ضمن التنسيق

بتكلفة 19 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 4 مدارس في الشرقية

فرحة بعد قرار الاعلى للجامعات تقليل الاغتراب لطلاب الذكاء الاصطناعي بالغردقة

تعرف على المدارس الجديدة واستعدادات مطروح للعام الدراسي المقبل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

مريض نفسيا وكذاب.. والد الهارب محمد علي: ابن عاق وعايز أجيب رقبته بسيف

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

شاهد .. أحمد العوضي يلعب ملاكمة في وجود ياسمين عبد العزيز

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري