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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكشف لـ صدى البلد آلية حضور الجماهير لمونديال اليد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:53 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير

تستعد مصر لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي بعد توقف النشاط في العالم بسبب جائحة كورونا، وهي استضافة بطولة العالم لليد مصر 2021 في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل بنظامها الجديد بمشاركة 32 دولة.


الحضور الجماهيري هو النجاح لأي بطولة، ولكن في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة كورونا، قد يكون هناك عدة سيناريوهات تناقشها اللجنة العليا للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.


وعن آلية الحضور الجماهيري في ظل جائحة كورونا ، فهناك3 خطط موضوعة لذلك ، وضحها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلا: في الوقت الحالي نناقش هذا الأمر، قد يتواجد الجمهور بنسبة 100%، أو بنسبة 2 إلى 1 بمعنى وجود كرسي خالي بين كل كرسيين ممتلئين ، والاحتمال الأخير هو 1إلى 2 بمعنى كرسين فارغين بين كل مشجع والآخر .


وكشف وزير الشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من المقرر اتباعها في البطولة، وفي مقدمتها الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال من خلال التعاون مع وزارة الصحة التي أبدت كامل تعاونها ودعمها لتقديم المساحات الطبية لكل فرد يدخل أرض مصر.


بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان جميع الإجراءات مع المستشفيات بدءا من المطار وركوب الحافلات والرحلات والتدريب في الصالات وكذلك المؤتمرات الصحفية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد إصرار الدولة على استكمال مسيرة النجاح وتصدير الصورة الإيجابية للعالم، ودعا الوزير إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

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