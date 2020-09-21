التموين: "أهلا مدارس" يشمل 875 معرضا على مستوى الجمهورية .. فيديو

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ، إن معرض "اهلا مدارس" يشمل 875 معرضا في 19 محافظة والمعرض المركزي في القاهرة، مؤكدا على وجود 40 معرضا متنقلا .
وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي ، أن معرض "أهلا مدارس" له 790 فرعا داخل المكتبات الكبرى معقبا: نحن نستطلع الآراء قبل عمل المعرض لمعرفة مدى احتياج الناس لهذه المستلزمات .
وأوضح حسام الدين ، أن رئيس الجمهورية هو من قام بدعم المعرض وأعطانا استثناء للبدء في العمل .
وتابع أن هناك تعاونا مشتركا من الجهات المعنية في الدولة للعمل علي إنشاء هذا المعرض .
واستكمل: أن النجاح الذي حققه المعرض مبني على التعاون بيننا وبين باقي الاجهزة، مؤكدا أن المعرض الرئيسي سيتميز هذا العام بوجود قسم للتعليم عن بعد فيه.