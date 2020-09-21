AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: "أهلا مدارس" يشمل 875 معرضا على مستوى الجمهورية .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:38 م
معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ، إن معرض "اهلا مدارس" يشمل 875 معرضا في 19 محافظة والمعرض المركزي في القاهرة، مؤكدا على وجود 40 معرضا متنقلا .


وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي ، أن معرض "أهلا مدارس" له 790 فرعا داخل المكتبات الكبرى معقبا: نحن نستطلع الآراء قبل عمل المعرض لمعرفة مدى احتياج الناس لهذه المستلزمات .


وأوضح حسام الدين ، أن رئيس الجمهورية هو من قام بدعم المعرض وأعطانا استثناء للبدء في العمل .


وتابع أن هناك تعاونا مشتركا من الجهات المعنية في  الدولة للعمل علي إنشاء هذا المعرض .


واستكمل: أن النجاح الذي حققه المعرض مبني على التعاون بيننا وبين باقي الاجهزة، مؤكدا أن المعرض الرئيسي سيتميز هذا العام بوجود قسم  للتعليم عن بعد فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهلا مدارس ..التموين تكشف مفاجآت للمواطنين في العام الدراسي الجديد

التموين تكشف استعدادات الوزارة لإقامة معارض أهلا مدارس 2020

الأدوات المكتبية: معرض أهلا مدارس يوفر كافة المستلزمات الدراسية بتخفيضات كبيرة.. فيديو

رسميا.. التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس الأسبوع المقبل

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يوم ٢٠ سبتمبر

التموين تزف بشرى لـ أولياء الأمور بشأن معرض أهلا مدارس... فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة انقلاب الهارب "محمد علي" على جماعة الإخوان

المالية: تعديل التعريفة الجمركية يخفض أسعار بعض الأجهزة الكهربائية

بالكعب العالى.. ميريهان حسين فى أحدث إطلالة لها على إنستجرام

انفراد.. الأهلي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ«فيفا»

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

خاص| الساحرة الصغيرة.. طفلة ألبانية تقلد المشاهير المصريين.. ووالدتها: نتمنى زيارة بلد الفن والجمال.. فيديو وصور

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور