التموين: "أهلا مدارس" يشمل 875 معرضا على مستوى الجمهورية .. فيديو

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ، إن معرض "اهلا مدارس" يشمل 875 معرضا في 19 محافظة والمعرض المركزي في القاهرة، مؤكدا على وجود 40 معرضا متنقلا .









وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي ، أن معرض "أهلا مدارس" له 790 فرعا داخل المكتبات الكبرى معقبا: نحن نستطلع الآراء قبل عمل المعرض لمعرفة مدى احتياج الناس لهذه المستلزمات .









وأوضح حسام الدين ، أن رئيس الجمهورية هو من قام بدعم المعرض وأعطانا استثناء للبدء في العمل . وأعطانااستثناء









وتابع أن هناك تعاونا مشتركا من الجهات المعنية في الدولة للعمل علي إنشاء هذا المعرض .







