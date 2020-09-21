AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ملك البحرين يوجه رسالة إلى خادم الحرمين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:56 م
ملك البحرين والعاهل
ملك البحرين والعاهل السعودي
Advertisements
شيماء مصطفى
وجه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ الملك حمد، خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، العاهل السعودي ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يوافق الأربعاء، 23 سبتمبر، متمنيا للمملكة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أعرب عن تمنياته أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي مميز، مؤكدا أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف.

وكان ملك البحرين، قال اليوم الاثنين، خلال افتتاحه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء البحريني إن "توقيع بلاده على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعتبر "إنجازا تاريخيا مهما"، مضيفا "نرى السلام خيارا استراتيجيا لدفع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد التزام بلاده بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمراء وملوك الدول العربية يطمئنون على صحة الملك سلمان

بمناسبة 23 يوليو.. العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالتين إلى الرئيس السيسي

لحظة خروج العاهل السعودي من المستشفى.. شاهد

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لمصر كل الخير والازدهار

لقضاء بعض الراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل إلى مدينة نيوم

شاهد.. مغادرة الملك سلمان الرياض ووصوله إلى نيوم

ترشيحاتنا

الانقسام يضرب التنظيم الدولى .. أعضاء الجماعة الإرهابية يختلفون على اسم المرشد الجديد

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري