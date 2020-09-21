سقوط شابة من سيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة في إنجلترا.. فيديو

كشفت لقطات صادمة تقوم فيها شابة بتصوير فيديو وهي تتدلى من سيارة تسير بسرعة 110 أميال في الساعة على طريق سريع، وتتنبأ بأنها سينتهي بها الأمر ميتة، وذلك قبل أن تسقط من السيارة على الطريق السريع.

يظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات شابة مجهولة الهوية تؤدي حيلة خطيرة للغاية على طريق سريع بمنطقة

ساري البريطانية، وكانت تتدلى من شرفة السيارة وهي تسير بسرعة عالية.





وعلقت الشابة المجهولة على مقطع الفيديو أنها تحتاج التوقف عن ذلك حيث وصلت سرعة السيارة ١١٠ ميل في الساعة، وإلا سينتهى بها الأمر ميتة.

وبالفعل سقطت الشابة من السيارة في الساعة 1.30 من صباح يوم السبت الماضي بين محطة الخدمة والتقاطع السادس للطريق M25.

وبعد توجه الشرطة إلى مكان سقوط الشابة قالت إنها لم تتضرر بشدة لكن الشرطة أضافت أنها كانت محظوظة "لأنها لم تُقتل أو تُصب

بجروح خطيرة".