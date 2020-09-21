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رئيس الجامعة المصرية اليابانية: مجموعة كبيرة من طلابنا لديهم عروض عمل فور التخرج

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن أول دفعة ستتخرج من طلاب الجامعة المصرية اليابانية بعد عام واحد فقط.

وأضاف أحمد الجوهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن طلاب الجامعة شاركوا في دورات تدريبية بالمصانع والمؤسسات التي تعاقدت مع الجامعة".

وأشار أحمد الجوهري إلى أن هناك مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة معهم عروض عمل في شركات فور التخرج.

وأوضح أحمد الجوهري أن الدفعات في الجامعة عدد طلابها ليس كبيرا، ولا تزيد الدفعة على 120 طالبا وفي الدراسات الدولية حوالي 60 طالبا.

ولفت أحمد الجوهري إلى أن هناك إقبالا كبيرا على التقدم للالتحاق الجامعة المصرية اليابانية، مضيفا "هذا العام سوف نستقبل 500 طالب لكلية الهندسة  وسوف نقبل في الدراسات الدولية 200 طالب".

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