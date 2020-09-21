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أخبار البلد

انطلاق برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
انطلق البرنامج التدريبي الخاص  بمستشاري هيئة النيابة الإدارية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مستهدفًا 68 متدربًا لمدة 25 يوما تدريبيا كمرحلة أولى ضمن خطة تدريب 915 من المُرشحين للترقية لمنصب نائب رئيس الهيئة؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية الذي تم توقيعه في شهر أغسطس الماضي.

ويتضمن محتوى البرنامج مهارات القيادة الفعالة ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، بالإضافة إلى إدارة الوقت والأزمات وإدارة فرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، فضلًا عن الاتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وآداب وأخلاقيات العمل، كما يسلط الضوء على استراتيجية الدولة نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري.

وأشادت المستشارة إيناس محمد، إحدى متدربات البرنامج، بالمادة العلمية التي تقدمها الأكاديمية؛ حيث تناولت تنمية المهارات البشرية وأساليب القيادة والحوار الفعّال، مضيفةً أن المدربين ذو خبرة واسعة ولديهم القدرة على توصيل المعارف، وأن المناقشات والأسئلة المطروحة أثناء المحاضرات مثمرة.

وأشار المستشار حسان عبد السميع، أحد متدربي البرنامج، إلى جودة تنظيم البرنامج التدريبي ومحتواه وتوقيته، وصرح أن الموضوعات المطروحة بالبرنامج مهمة إلى جانب عملهم بالنيابة الإدارية، كما أن التدريب بالأكاديمية لا يقتصر فقط على الجانب النظري بل شمل جلسات حوارية ونقاشية بين المتدربين والمدربين.   

يذكر أن بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية، وقع عليه كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويهدف إلى صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء الهيئة لمواكبة كافة التطورات الإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
انطلاق برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور
انطلاق برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور
انطلاق برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور
انطلاق برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور
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