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رياضة

رئيس نادى الأوليمبي يجتمع مع اللجنة الفنية لتصعيد ناشئين للفريق الأول

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:18 م
رئيس نادى الاوليمبي
رئيس نادى الاوليمبي
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عبدالله هشام
اجتمع طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي مع اللجنة الفنية لكرة القدم في حضور عز الدين عبد الجواد ، عضو مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجنة من نجوم النادي الأوليمبي محمد الكأس ونبيل الدقاق ، عصام ابو ضيف ، محمود غزال، رئيس قطاع الناشئين .

وتمت مناقشة خلال الإجتماع اختصاصات اللجنة الفنية انتقاء العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين وترشيحهم لفريق الكرة الأول بقيادة كابتن أحمد سارى .

إضافة إلى مناقشة انتقاء اللاعبين المميزين من الفرق المنافسة خلال المباريات الرسمية لفرق قطاع الناشئين وضمهم الي النادي الأوليمبي.

كما جرى تقييم أداء المدربين داخل قطاع الناشئين من ناحية الالتزام والتعامل مع اللاعبين.
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