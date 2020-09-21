رئيس نادى الأوليمبي يجتمع مع اللجنة الفنية لتصعيد ناشئين للفريق الأول

اجتمع طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي مع اللجنة الفنية لكرة القدم في حضور عز الدين عبد الجواد ، عضو مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجنة من نجوم النادي الأوليمبي محمد الكأس ونبيل الدقاق ، عصام ابو ضيف ، محمود غزال، رئيس قطاع الناشئين .



