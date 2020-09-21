الإسكان: جميع أجهزة المدن تعمل في أيام الإجازات لتلقي طلبات التصالح

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، واصفا ذلك بأنه أمر إيجابي.





وأضاف عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "المواطن على علم بطبيعة المخالفة وكيفية وطبيعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء".





وأوضح عمرو خطاب أن وزير الإسكان قرر مد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة عصرا في كافة أجهزة المدن الجديدة وأن يستمر العمل في أيام الإجازات حتى الثالثة عصرا لاستيعاب كل راغبي التصالح.





وأشار عمرو خطاب إلى أن مدينة 6 أكتوبر فيها مركز تكنولوجي استقبل أكثر من 3 آلاف طلب ومدينة الشروق تلقت أكثر من ألف ونصف طلب تصالح إلى الآن.



