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راقب أي تغييرات.. علامات بالأصابع تدل على الإصابة بسرطان الرئة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:28 م
راقب أي تغييرات..
راقب أي تغييرات.. علامات بالاصابع تدل على الاصابة بسرطان الر
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اسماء محمد
حذر خبراء بهيئة الصحة الوطنية البريطانية من بعض العلامات التى تظهر فى الأصابع والأظافر تشير إلى الإصابة بمرض سرطان الرئة.




ووفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات بسبب عدم القدرة على اكتشافه في المراحل المبكرة مما يجعل علاجه أمرا صعبا.


وشدد الأطباء على ضرورة أن يكون الناس أكثر انتباها لأجسامهم خاصة عند ظهور علامة غير عادية قد تكون مؤشرا لوجود ورم خبيث في الرئة.


ويجعل سرطان الرئة الجسم قادرا على إفراز مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات تؤدي إلى اندفاع المزيد من الدم والسوائل إلى الأطراف ، وخاصة الأنسجة عند أطراف الأصابع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تضخمها.


وأعلن الخبراء عن امكانية تحديد تطور سرطان الرئة من خلال الحالة المتغيرة للأصابع، ومن أعراضه تورم أطراف الأصابع وزيادة سمكها.


كما يمكن أن تكون حالة الأظافر أيضًا علامة على المرض ، حيث يكون الجلد شديد اللمعان بالقرب منها، بالإضافة لذلك يتشكل تورم على الظفر نفسه لم يكن موجودًا من قبل.


وأكد الأطباء أن هذه الأعراض لا تشير دائمًا إلى سرطان الرئة ، وأحيانًا تشير إلى التهابات رئوية مزمنة أو أمراض بالقلب.
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