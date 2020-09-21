AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب ينعى والدة حسام إمام نائب رئيس النادي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:21 م
المهندس حسام إمام
المهندس حسام إمام
Advertisements
محمد رشاد
نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، والدة المهندس حسام إمام نائب رئيس المقاولون ومحافظ الدقهلية السابق.

وقال النادي في بيانه: "ينعى نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وقطاع كرة وإدارة تنفيذية ببالغ الحزن والأسى، والدة حسام الدين إمام محافظ الدقهلية السابق ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ونادي المقاولون العرب.. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث حاليًا برصيد ٤٩ نقطة في جدول ترتيب الدوري العام، بعد تعادله أمس مع الاتحاد السكندري بهدف لكلا الفريقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق رحمي ينعى محافظ الغربية الأسبق

الزمالك ينعى جابر عبدالعاطي

مهرجان شرم الشيخ المسرحي ينعي الراحلة ثريا جبران

من أهم إداريي فريق الكرة.. الأهلي ينعي عماد اليماني

لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

نادي الزمالك ينعى عزمي مجاهد: أحد أبرز نجومنا في الكرة الطائرة

ترشيحاتنا

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

خطفا القلوب في أقل من 3 أشهر.. قصة شادي وعمار الزعامة.. فيديو وصور

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

الحكمة من العدة في الإسلام للمطلقة والأرملة .. معلومات لا يعرفها الكثير

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

والد الهارب محمد علي: ابني خاين ولو عرفت سلوكه من البداية كنت دبحته

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري