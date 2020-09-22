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اقتصاد

أسعار الذهب فى مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 844 جنيها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:57 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض موقع صدى البلد الإخبارى اليوم، أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22  سبتمبر 2020.

سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 844 جنيها للجرام، بعد تراجعه خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة حوالى 5 جنيهات للجرام تقريبا.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى: 
عيار 18 سجل 723 جنيه.

عيار 21 وصل إلى 844 جنيها.

عيار 24 سجل 965 جنيه.
 
الجنيه الذهب بلغ سعره 6752 جنيها.
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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