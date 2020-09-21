إصابة جندي سوري.. قصف صاروخي تركي على شمال الرقة

شنت القوات التركية، اليوم الاثنين، قصفًا صاروخيًا على إحدى قرى ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.





ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت القوات التركية قصفًا صاروخيا على قرية "كورحسن" في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من الجيش السوري المتواجد بالقرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.



