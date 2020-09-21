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أخبار العالم

إصابة جندي سوري.. قصف صاروخي تركي على شمال الرقة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:18 م
قصف صاروخي تركي
قصف صاروخي تركي على شمال الرقة
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شيماء مصطفى
شنت القوات التركية، اليوم الاثنين، قصفًا صاروخيًا على إحدى قرى ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت القوات التركية قصفًا صاروخيا على قرية "كورحسن" في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من الجيش السوري المتواجد بالقرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد صباح اليوم، تبادلًا للقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية والمليشيات التابعة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف "قسد" لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.
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