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رياضة

عبد الله السعيد يعود لقيادة بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:35 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
عاد عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها اليوم على ملعب الدفاع الجوي فى إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.


وغاب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإصابة.


وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي:


حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.


ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة.

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