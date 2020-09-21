مؤكدا أهمية وقف إسرائيل ضم أراض فلسطينية.. لافروف: مطمئنون بشأن اتفاقات السلام وتحسين مناخ المنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تأييده بشدة لعودة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وأضاف لافروف في تصريحات لـ"العربية"، أن روسيا تمتلك تطمينات بأن اتفاقات السلام ستحسن مناخ المنطقة، لافتا إلى أن وقف إسرائيل لضم أراض فلسطينية مهم.





ولفت إلى أن موسكو تريد ثبات موقف إسرائيل بوقف ضم أراض فلسطينية.





ومن جهة أخرى، قال لافروف إنه لا يوجد حظر سلاح على إيران في مجلس الأمن.





وأوضح أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعد طرفا فيه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينخرط تدريجيا مع خطط أمريكا.