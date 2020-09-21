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رياضة

ثنائي الأهلي.. سموحة يتخطى المصري بهدفي صلاح محسن وناصر ماهر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:44 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث مباراة  سموحة والمصري البورسعيدي بهدفين نظيفين لأبناء الإسكندرية على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

أحرز صلاح محسن لاعب نادي سموحة هدف تقدم فريقه في الدقيقة "46"، عقب إرسال الهاني سليمان كرة طولية من منطقة جزاء سموحة لتصل لـ حسام حسن في منتصف الملعب فمررها برأسه لصلاح محسن الذي انفرد بها الحارس أحمد مسعود ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.

وفي الدقيقة 91"، تمكن ناصر ماهر لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك المصري من خلال عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي سموحة لتصل الكرة لأحمد حسن مكي داخل منطقة الجزاء مررها الأخير للخلف لناصر ماهر الذي سددها مباشرة على يسار الحارس أحمد مسعود.

وواصل أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تحقيق الانتصارات المتتالية منذ توليه قيادة الفريق ليتواجد في المركز الخامس من جدول تريتب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة.

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