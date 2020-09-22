جماعة الإخوان الإرهابية.. تاريخ من العنف والتخريب والدم والفوضى.. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية: إن التنظيم الإرهابي مستمر منذ 92 سنة في هذا المجتمع وهو يقوم ببث السموم الفكرية.





وأضاف ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأفكار الراسخة لدى الجماعة الإرهابية هي الولاء لدين الإخوان وليس الولاء لدين الإسلام .





وأوضح ناجي قمحة ، أن المجموعات الإرهابية تلقت صدمة كبيرة في 30 يونيو 2013 لأنهم لم يكونوا متخيلين الحراك الشعبي الكبير الذى حدث. الإرهابيةلأنهميكونوا





وتابع : أن الجماعة الارهابية لم تنجح في اعتصاماتها مؤكدا ان السياسة لهذا التنظيم تقوم علي الإرهاب والعمل مع مجموعة من التنظيمات الإرهابية .



