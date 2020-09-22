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جماعة الإخوان الإرهابية.. تاريخ من العنف والتخريب والدم والفوضى.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
ناجي قمحة
ناجي قمحة
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إبراهيم القادري
قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية: إن التنظيم الإرهابي مستمر منذ 92 سنة في هذا المجتمع وهو يقوم ببث السموم الفكرية.

وأضاف ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأفكار الراسخة لدى الجماعة الإرهابية هي الولاء لدين الإخوان وليس الولاء لدين الإسلام.

وأوضح ناجي قمحة ، أن المجموعات الإرهابية تلقت صدمة كبيرة في 30 يونيو 2013 لأنهم لم يكونوا متخيلين الحراك الشعبي الكبير الذى حدث.

وتابع : أن الجماعة الارهابية لم تنجح في اعتصاماتها مؤكدا ان السياسة لهذا التنظيم تقوم علي الإرهاب والعمل مع مجموعة من التنظيمات الإرهابية .

وأكمل : أن الجماعة الإرهابية تستخدم سلاح الحرب المعلوماتية المبني علي الشائعات مؤكدا ان الاعلام المصري قادر علي التصدي الى هذه الشائعات.
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