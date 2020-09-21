شاهد... قيود صارمة على حوالي مليون شخص في مدريد للحد من تفشي كورونا

أقامت شرطة العاصمة الإسبانية نقاط تفتيش في النقاط الرئيسية للعاصمة مدريد واستجوبت السائقين في إطار الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما عرضت قناة "يورنيوز".





وتعيش أجزاء من المدينة الإسبانية حاليا إغلاقا جزئيا بعد أن سجلت السلطات الصحية في البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.





وأعلنت إسبانيا عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت أكثر من ثلثها في منطقة مدريد. وبحسب الحصيلة الرسمية تسجل إسبانيا حوالي 640 ألف حالة مؤكدة و30495 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.





وخضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجددا اعتبارًا من الاثنين لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كوفيد-19 في العاصمة الإسبانية ومحيطها.





وفي حي بوينتي دي فاليكاس الواقع في جنوب العاصمة والمشمول بالتدابير الجديدة، كانت آليات الشرطة توقف عشوائيًا السيارات الداخلة والخارجة منه للتحقق مما إذا كان أصحابها يحملون وثيقة تبرر تحركهم



