AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد... قيود صارمة على حوالي مليون شخص في مدريد للحد من تفشي كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أقامت شرطة العاصمة الإسبانية نقاط تفتيش في النقاط الرئيسية للعاصمة مدريد واستجوبت السائقين في إطار الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما عرضت قناة "يورنيوز".

وتعيش أجزاء من المدينة الإسبانية حاليا إغلاقا جزئيا بعد أن سجلت السلطات الصحية في البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأعلنت إسبانيا عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت أكثر من ثلثها في منطقة مدريد. وبحسب الحصيلة الرسمية تسجل إسبانيا حوالي 640 ألف حالة مؤكدة و30495 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

وخضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجددا اعتبارًا من الاثنين لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كوفيد-19 في العاصمة الإسبانية ومحيطها.

وفي حي بوينتي دي فاليكاس الواقع في جنوب العاصمة والمشمول بالتدابير الجديدة، كانت آليات الشرطة توقف عشوائيًا السيارات الداخلة والخارجة منه للتحقق مما إذا كان أصحابها يحملون وثيقة تبرر تحركهم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب إسبانيا بقوة.. تسجيل أكبر عدد إصابات ب Covid-19 منذ 8 مايو

شبح كورونا يظهر من جديد.. إسبانيا تغلق الملاهى الليلية مجددًا

كورونا يثير الرعب مجددا في أوروبا.. تخوفات من موجة ثانية ودعوات باليقظة والحذر

شاهد.. الآلاف يحتجون في برلين احتجاجا ضد قيود مواجهة كورونا

عدم احترام المسافة الآمنة.. مناطق إسبانية تمنع التدخين بالشوارع

الموجة الثانية.. إسبانيا أول دولة في أوروبا تسجل نصف مليون إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

انفراد.. الأهلي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ«فيفا»

ولعوا فيه .. ضحية جديدة للتنمر بالمنوفية .. محمد مات متأثرا بإصابته بعد 10 عمليات جراحية

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

خاص| الساحرة الصغيرة.. طفلة ألبانية تقلد المشاهير المصريين.. ووالدتها: نتمنى زيارة بلد الفن والجمال.. فيديو وصور

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور