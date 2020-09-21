لن تتوقعها.. أسباب غريبة لـ الطبقة البيضاء على اللسان

يعاني الكثير من الطبقة البيضاء على اللسان دون معرفة الأسباب وقدمت دكتور سهام سوقية أسباب الإصابة بالطبقة البيضاء على اللسان.
وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن الطبقة البيضاء تحدث على اللسان نتيجة تورم سطح لسانك من بقايا الأطعمة والبكتيريا والخلايا الميتة بين حليمات سطح اللسان الملتهبة، وقد تسبب رائحة كريهة
وتابعت أن هناك هناك أسباب مرضية أخرى :
سوء نظافة الفم
جفاف الفم
التدخين
مشاكل سببها الاسنان
الإصابة بالحمى
ونصحت بمراجعة اقرب طبيب ليقوم بالفحص و معرفة السبب المباشر ووصف العلاج المناسب لهذا الحالة.