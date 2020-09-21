منير أديب: الإخوان لم يقدموا شيئا للمصريين حتى يستجيبوا لدعواتهم

قال منير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان لم يقدموا شيئا جيدا للشعب المصري حتى يستجيب لدعواتهم بشأن النزول والتظاهر، بل على العكس قاموا بالتخريب ونشر الفوضى والفتن حتى ثار الشعب ضدهم في النهاية وأزاحهم عن الحكم.





وأضاف أديب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإخوان لم يملوا من المحاولة حيث لجأوا إلى الاستعانة بوجوه جديدة لتنفيذ مخططهم بنشر الفوضى داخل مصر ومنها المقاول الهارب محمد علي، الذي سبق وحرض المصريين على النزول سبتمبر الماضي وكرر المحاولة خلال العام الحالي لكنه فشل في المحاولتين، نظرا لوعي الشعب المصري والإرادة السياسية.





وأرجع الباحث السياسي، فشل دعوات 20 سبتمبر أيضا إلى يقظة أجهزة الدولة خاصة الأمنية، من خلال تأمين الشوارع الرئيسية والميادين، الأمر الذي بعث رسالة لجماعة الإخوان، كما أحبط محاولات الإرهابيين في نشر الفوضى والإرهاب.





وتابع أن جماعة الإخوان خسروا معركة الحشد والتنظيم منذ أن لفظهم الشعب بعد فشلهم خلال فترة حكمهم، مرروا بالانقسامات والصراعات التي أصابت التنظيم داخليا وخارجيا، فضلا عن ظهور الوجه القبيح للإخوان بعد الإطاحة بهم ورغبتهم المستمرة في النيل من الدولة المصرية، إلا أن الجميع عرف حقيقتهم ولم يعد أحد يصدق أكاذيبهم.