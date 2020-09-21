AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منير أديب: الإخوان لم يقدموا شيئا للمصريين حتى يستجيبوا لدعواتهم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:20 م
منير أديب الباحث
منير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة
Advertisements
أحمد أيمن
قال منير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان لم يقدموا شيئا جيدا للشعب المصري حتى يستجيب لدعواتهم بشأن النزول والتظاهر، بل على العكس قاموا بالتخريب ونشر الفوضى والفتن حتى ثار الشعب ضدهم في النهاية وأزاحهم عن الحكم.

وأضاف أديب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإخوان لم يملوا من المحاولة حيث لجأوا إلى الاستعانة بوجوه جديدة لتنفيذ مخططهم بنشر الفوضى داخل مصر ومنها المقاول الهارب محمد علي، الذي سبق وحرض المصريين على النزول سبتمبر الماضي وكرر المحاولة خلال العام الحالي لكنه فشل في المحاولتين، نظرا لوعي الشعب المصري والإرادة السياسية.

وأرجع الباحث السياسي، فشل دعوات 20 سبتمبر أيضا إلى يقظة أجهزة الدولة خاصة الأمنية، من خلال تأمين الشوارع الرئيسية والميادين، الأمر الذي بعث رسالة لجماعة الإخوان، كما أحبط محاولات الإرهابيين في نشر الفوضى والإرهاب.

وتابع أن جماعة الإخوان خسروا معركة الحشد والتنظيم منذ أن لفظهم الشعب بعد فشلهم خلال فترة حكمهم، مرروا بالانقسامات والصراعات التي أصابت التنظيم داخليا وخارجيا، فضلا عن ظهور الوجه القبيح للإخوان بعد الإطاحة بهم  ورغبتهم المستمرة في النيل من الدولة المصرية، إلا أن الجميع عرف حقيقتهم ولم يعد أحد يصدق أكاذيبهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: تنظيم الإخوان بلا مضمون وينطوي على العنف والكراهية

منير أديب: أفكار الإخوان لن تنتهي بانتهاء الكيان الأم .. فيديو

الجماعة تتحلل.. خبير: جماعة الإخوان تنقسم بالداخل إلى عدة جماعات منشقة.. فيديو

منير أديب: قنوات الإخوان الإرهابية تعتمد على تشويه الواقع "فيديو"

باحث: انشقاق طولي وعرضي يضرب جماعة الإخوان.. فيديو

خبير: جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على 3 خطوط عريضة في تحركها ضد مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

اتسرق منه 8 ملايين دولار في إسبانيا.. والد الهارب محمد علي: مراته وولاده بيناموا على كنبة في تركيا ومش بيصرف عليهم

بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد

لن تتوقعها.. أسباب غريبة لـ الطبقة البيضاء على اللسان

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري