عاق طالع يهبل.. والد الهارب محمد علي: مش بيفهم في السياسة

قال علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي،: " خد فلوس أخوه اليتيم ده إنسان جاحد، وسرق أموالي بحوالي 22 مليون جنيه".





وأضاف علي عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " لو امتلكته هقتله وده اتكلم عن الغلابة وسارق فلوس الأيتام وقدمت بلاغ للنائب العام".





وتابع علي عبد الخالق: " محمد علي سافر بره ومعاه ملايين، و محمد علي سافر وباع أصول بـ 300 مليون جنيه غير السيولة".





وأكمل علي عبد الخالق: "نجلي خائن ارتمى في أحضان الجماعة الإرهابية، ومحمد علي غير مقتنع بما يفعله ويرغب في الظهور فقط".



