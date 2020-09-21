علي بكر: الجماعة الإرهابية تحاول النيل من هيبة مصر.. فيديو

قال علي بكر المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية وكل مرتزقتها يريدون إسقاط الدولة المصرية.





وأضاف علي بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الجماعة الإرهابية يدركون جيدا أن الدولة المصرية لن تسقط ابدا.





وتابع المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان يعرفون أن النظام السياسي الحالي في مصر قوي ويحقق إنجازات كثيرة في وقت قليل.





وأوضح علي بكر، أن كل ما يفعلونه جماعة الإخوان المحظورة ومرتزقاتها والمقاول الهاربب محمد علي هو النيل من عمود الخيمة والمقصود بعمود الخيمة هو هيبة الدولة المصرية.



