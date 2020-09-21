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أخبار البلد

بتكلفة 92 مليونا.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصالة المغطاة في العريش

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء.

وتطرق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إلى أن المحافظة تضم 71 مركز شباب و20 ناديًا رياضيًا، ومدينة شبابية، وصالة مغطاة، ونزل للشباب، لافتا إلى أنه في 2017 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون، والتي أسهمت في توفير ملاعب متعددة ومناسبة لإقامة البطولات الرياضية داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا عن مشروع البنية التحتية لتطوير التعليم الثانوي، فيما يتعلق بما تم إنجازه في إدخال البنية التكنولوجية في المدارس، كما عرض إجمالي أعداد الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمحافظة خلال العام 2020-2021، ونسبة المعلمين للطلبة، وكثافة الطلاب بالفصول في كل مرحلة.

واستعرض محافظ شمال سيناء موقف التنفيذ في قطاع المشروعات الخدمية، ومنها سوق الجملة الذي يتم تنفيذه بالمدخل الغربي بمدينة العريش على تقاطع الطريق الساحلي لخدمة أهالي المدينة.

كما يشهد قطاع المشروعات الخدمية تطوير ميادين مدينة العريش، والذي يشملُ ميادين : السادات، النصر، وبنك القاهرة، والشهداء، وشهداء كتيبة 103 صاعقة، ويشمل المشروع التطوير الشامل لتلك الميادين، وتجميلها بصورة حضارية، من حيث الأرصفة، وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وري النباتات، وأعمال الإنارة والتجميل والكهرباء، وأعمال التشجير والحماية اللازمة، وأعمال الرصف الكامل.
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