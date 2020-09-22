ذوو الإعاقة يحصلون على حقوقهم في عهد الرئيس السيسي.. قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أهم مكاسبهم وصندوق الدعم يساعد في تلبية احتياجتهم

على مدار 6 سنوات كان الاهتمام الأكبر بذوي الإعاقة في الدولة؛ حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بمثابة طوق النجاة الذي أخرج الأشخاص ذوي الإعاقة من عهود اليأس والإحباط والتهميش ونبذ المجتمع لهم وإهدار حقوقهم ليصل الحال لإطلاق عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة.





ويرصد موقع صدى البلد أهم مكاسب ذوي الإعاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

يعتبر قانون ذوي الإعاقة هو أهم مكسب لهم وتعتبر أبرز مزايا القانون رقم 10 لسنة 2018، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.





بروتوكول لدعم شباب الجامعات من ذوي الاحتياجات الخاصة

قامت وزارة التعليم العالى أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للإعاقة لدمج شباب الجامعات من ذوي الإعاقة بالمجتمع، حيث إن توقيع البروتوكول كان يأتي في إطار إعلان 2018 عامًا للإعاقة، ويهدف لتأهيل الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم متحدي الإعاقة، مع ضرورة تكييف المناهج بشكل يسمح بتسهيل عملية التحصيل الدراسي والتعلم.





أول معبد أثري مؤهل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن فى 2018 عن انتهاء أعمال التطوير الجارية بمشروع المعبد وطريق الكباش لتأهيل معبد الكرنك، وفتح جميع المرافق الجديدة أمام الزائرين في القريب العاجل وقالت وزارة الآثار إن الجميع في قطاع الآثار يعملون جاهدين على الانتهاء من أعمال المشروع خلال ديسمبر الجارى؛ لتقديمه في أفضل صورة للقطاع السياحي للعمل في الموسم الشتوي الجاري،.





تخصيص جلسة لهم بمنتدى شباب العالم لعام 2018

عقد لأول مرة فى منتدى شباب العالم لعام 2018 جلسة "تمكين الشخاص ذوي العاقة: نحو عالم متكامل" بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ضمن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وحينها تحدثت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الحكومة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنها: وضع الأطر التشريعية اللازمة لحمايتهم، مثل إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع على اتفاقية حماية حقوق ذوي الإعاقة





نائبات بالبرلمان من متحدي الإعاقة لأول مرة في تاريخ مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فى عام 2018 ضم مجلس النواب بتشكيله الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة، وأشار السيسي خلال الفعاليات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أنه تم لأول مرة تخصيص معاش كرامة، يتقاضاه الشخص ذوى الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن تخصيص وزارة الإسكان 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.





صندوق دعم ذوي الإعاقة

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.



