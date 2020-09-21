AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجم مسرح مصر: جسدت بطولة فيلم في السينما ولم يحقق أي إيرادات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، أنه تم إسناد دور في فيلم من بطولته مع مجموعة من الشباب، ولم يحقق أي إيرادات في السينما، معقبًا "ولكني أحب هذه التجربة جدًا رغم أن الفيلم كان فى منافسة مع فيلم الجوكر في شهر أكتوبر العام الماضي".   

وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسرح مصر متوقف نهائيًا لكن الفنان أشرف عبد الباقى متواصل مع المسرح بشكل عام ولن يتوقف ولكن بأشكال ثانية وتطورات أخرى.

وتابع: "مسرحية الفنان أشرف عبد الباقي الأخيرة "جريمة في المعادي" عمل فني متكامل ومسرحية ممتازة  وتُعد مسرحية مختلفة عن مسرحيات مسرح مصر تمامًا لأنها تقدم فكرة لها مقدمة ووسط ونهاية وتُعد من المسرحيات المهمة جدًا في حياة الفنان أشرف عبد الباقي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية «اللوكاندة»

أشرف عبدالباقي: أقدم دورًا مختلفًا في سقراط ونبيلة

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

إبرام سمير يكشف لأول مرة كواليس دخوله مجال التمثيل .. فيديو

إبرام سمير يروي تفاصيل أول مشهد له بـ تياترو مصر .. فيديو

ترشيحاتنا

متحدث وزارة الري يطمئن أهالي رشيد ويكشف آخر الاستعدادات لمواجهة الفيضانات ..فيديو

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

حتى يرحمك الله.. رمضان عبد المعز يوصي بـ عملين.. فيديو

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

الانقسام يضرب التنظيم الدولى .. أعضاء الجماعة الإرهابية يختلفون على اسم المرشد الجديد

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري