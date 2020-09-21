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حوادث

الانقسام يضرب التنظيم الدولى .. أعضاء الجماعة الإرهابية يختلفون على اسم المرشد الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:12 م
جماعة الاخوان الإرهابية
جماعة الاخوان الإرهابية
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مصطفى رماح
علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن هناك صراعا داخل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية على اختيار مرشد عام للجماعة ليقود مسيرة الإرهاب التى تتبناها الجماعة الإرهابية .

وأضافت المصادر  أن أعضاء التنظيم الدولى للجماعة منقسمون على اختيار مرشد جديد لهم، فمنهم مجموعة تريد تنصيب إبراهيم منير مرشدا عاما، ومجموعة أخرى تريد تنصيب محمود حسين.

وزاد الانقسام داخل التنظيم الدولى خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، حيث ترفض جبهة محمد كمال "الجبهة التى تشرف على العمل النوعي"، أن يكون إبراهيم منير هو مرشد الجماعة بشكل قاطع.

وطالبت جبهة محمد كمال خلال الساعات الماضية أعضاء مجلس شورى الجماعة المتواجدين في الخارج بإجراء انتخابات تنظيمية، وتعديل اللائحة وتعيين مكتب إرشاد في الخارج.

وزاد التوتر داخل التنظيم الدولى للجماعة، خاصة بعد فشل الدعوات التى أطلقوها من خلال منابرهم الإعلامية التى تبث من الخارج لخروج مظاهرات فى مصر، مما أصابهم بخيبة أمل جديدة.
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