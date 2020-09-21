AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإفتاء: الشعب على دراية بكل ما يحاك ضد الدولة المصرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:23 م
دار الأفتاء
دار الأفتاء
Advertisements
حمزة شعيب
أشاد الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، بوعي الشعب المصري تجاه ما يحاك ضده من حملات هدفها التخريب.


وقال عمران خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إنه يفخر بوعي المواطن المصري وحرصه في كل وقت على الوقوف داعما لوطنه ضد كل المؤامرات والدعوات المتطرفة من قبل خوارج الوطن، موضحا": هم خوارج لانهم يخرجون عن الوطن والوطنية وعن الشعب المصري الذى يمثل في وعيه الوسطية الدينية.


ونوه إلى أن الشعب المصري يريد التعمير ويؤيد التعمير ولن ينساق وراء الأكاذيب والشائعات.


وأشار إلى أن ما يتم الآن هو دعوات تخريبية محرضة وممولة لإحباط ما تقدمه الدولة المصرية من نهضة عمرانية وتنمية شاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس تحرير الجمهورية: قطر محفظة النقود القذرة للإنفاق على الإرهاب.. فيديو

رئيس حزب المصريين: الشعب أدرك مخططات الجماعات الإرهابية وسيقف لهم بالمرصاد

برلماني: ممارسات الإرهابية الأخيرة ضد مصر مثيرة للسخرية والضحك

برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أساليب الكذب والخداع ونشر الشائعات للنيل من مصر

مرصد الإفتاء: فشل فوضى الإخوان يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

مرصد الإفتاء: جماعة الإخوان دأبت على إثارة العنف وتعطيل مصالح العباد.. وفشل محاولاتها لإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

ترشيحاتنا

الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري