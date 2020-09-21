الإفتاء: الشعب على دراية بكل ما يحاك ضد الدولة المصرية

أشاد الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، بوعي الشعب المصري تجاه ما يحاك ضده من حملات هدفها التخريب.









وقال عمران خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إنه يفخر بوعي المواطن المصري وحرصه في كل وقت على الوقوف داعما لوطنه ضد كل المؤامرات والدعوات المتطرفة من قبل خوارج الوطن، موضحا": هم خوارج لانهم يخرجون عن الوطن والوطنية وعن الشعب المصري الذى يمثل في وعيه الوسطية الدينية.









ونوه إلى أن الشعب المصري يريد التعمير ويؤيد التعمير ولن ينساق وراء الأكاذيب والشائعات.









وأشار إلى أن ما يتم الآن هو دعوات تخريبية محرضة وممولة لإحباط ما تقدمه الدولة المصرية من نهضة عمرانية وتنمية شاملة.