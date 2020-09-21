نجم مسرح مصر: فؤاد المهندس مثلي الأعلى في الكوميديا

قال الفنان إبرام سمير ، نجم مسرح مصر، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس مثله الأعلى في الكوميديا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون مهندسًا وليس فنانًا.





وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة ، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفنان القدير يحيى الفخراني من الممثلين الذي كان يتمنى الوقوف أمامه في عمل فني، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام يعتبر أنجح ممثل كوميديا في مصر.





وأوضح الفنان إبرام سمير أن من أنجح الممثلين حاليًَا على مسرح مصر الفنان علي ربيع وحمدي المرغني ويسيران في نفس التراك، مشيرًا إلى أنه يتمنى عمل مشهد كوميديا للزعيم عادل إمام قام بتمثيله مع الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "أنا وهو وهي" بلد شهادات.





وأشار نجم مسرح مصر إلى أن أفضل كلمة قالها مشاهد وهو على مسرح مصر في أحد الأعمال "أنت رائع".





قال الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، إنه كان ضمن فرقة الجامعة للتمثيل لكنه كان يحضر البروفات مع زملائه بدون أي دور له لمدة شهرين متواصلين وتم تجربتي في أكثر من دور وفشلت وكنت مبسوط جدًا.





وأضاف "سمير"، أنه كان يجلس فى البروفات وهو سعيد، مشيرًا إلى أنه جاءه أحد المخرجين فى عمل مسرحي في الجامعة وأسند له دور عسكري في أحد الأعمال بفرقة الجامعة ونجحت جدًا فقام بإسناد لي دور آخر ونجحت أيضًا فيه.





وتابع: "بعد أول إفيه قولته والناس ضحكت أخذت الثقة جدًا فى نفسي وتم الانطلاق فى مسرح مصر"، مشيرًا إلى أن محمد الصغير مخرج أول عمل لمسرح مصر في أول سنة باسمه القديم "تياترو مصر" هو من اكتشفه من خلال عمل مسرحى قام بإخراجه في الجامعة.





وأشار إلى أن المخرج محمد الصغير قام بتكليف زميل لي بعمل موسيقى لأحد الأعمال وكنت معه وفؤجئت بالفنان أشرف عبد الباقي وعرضت عليه أحد الأعمال المسرحية وأعجب بها فأخذني معه في مسرح مصر في أول عمل مسرحي.