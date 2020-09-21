ادعاءات الإخوان بحرق استراحة رئاسة الجمهورية بأسوان.. أحمد موسى يكشف

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية يستهدفون نشر الفوضى وتنفيذ أعمال الشغب والعنف.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "خرج في أسوان 30 واحد أعمارهم من 13 وحتى 20 سنة، فيهم ناس قابضين وفيهم إخوان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الـ 30 واحد دول احرقوا هيش وولعوا في اي حاجة وقالوا إنهم أحرقوا استراحة رئاسة الجمهورية في أسوان".





وعرض الإعلامي أحمد موسى شكل استراحة رئاسة الجمهورية اليوم والتي تثبت عدم تعرضها لأي حريق بالأمس.





وأكد الإعلامي أحمد موسى أن " جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم يروجون الأكاذيب ويرغبون في اللقطة فقط".



