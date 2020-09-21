مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادي سيمبا التنزاني

استقبل المستشار

رئيس نادي الزمالك مساء اليوم بمقر النادي وفدا من نادي سيمبا التنزاني مكونا من باربارا جونزاليس المدير التنفيذي واريك نامبي المدير العام وديانا مدير مكتب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.