AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادي سيمبا التنزاني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:34 م
مرتضى منصور يستقبل
مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادي سيمبا التنزاني
Advertisements
منتصر الرفاعي ملك موسي
استقبل المستشار مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك مساء اليوم بمقر النادي  وفدا من نادي سيمبا التنزاني مكونا من باربارا جونزاليس المدير التنفيذي واريك نامبي المدير العام وديانا مدير مكتب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

ورحب منصور بوفد نادي سيمبا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الزمالك والأندية الأفريقية. 

وقام رئيس نادي الزمالك بتسليم درع النادي وشعاره للضيوف فى حضور هانى زادة واللواء علاء مقلد عضوي مجلس إدارة النادي.

وقام الوفد التنزاني بجولة داخل النادى تفقدوا فيها المنشآت الرياضية والاجتماعية والتي وصفوها بأنها تفوق الخيال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

بدء اجتماع مرتضى منصور مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته

مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري

مرتضى منصور: من لا يحترم الزمالك لن نحترمه.. وكلنا ندعم الرئيس

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

يواصل الانخفاض .. 5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري