قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة.. الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 200 ألف حالة وفاة بـ كورونا

اقتربت الولايات المتحدة من تسجيل 200 ألف حالة وفاة بسبب وباء كورونا كوفيد -19 اليوم الاثنين، في أحدث ظرف قاتم للبلاد قبل أسابيع فقط من أن يقرر الناخبون بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه.





ووفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، توفي 199531 أمريكيًا وتأكدت إصابة 6.8 مليون.





وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة رسمية للوفيات في العالم منذ شهور، متقدمة على البرازيل والهند، حيث سجلت 136895 و87882 حالة وفاة على التوالي.





وبشكل عام، تمثل الولايات المتحدة أربعة في المائة من سكان العالم و20 في المائة من وفيات فيروس كورونا، في حين أن معدل الوفيات اليومي بالنسبة إلى إجمالي عدد السكان أكبر بأربعة أضعاف من معدل وفيات الاتحاد الأوروبي.





ويقول النقاد إن الإحصائيات تكشف فشل إدارة ترامب في مواجهة أقوى اختبار لها قبل انتخابات 3 نوفمبر.





"المسؤولية الأولى للرئيس الامريكي هي حماية الشعب، ولن يفعل" هكذا قال منافسه الديمقراطي جو بايدن، الأسبوع الماضي، مضيفا أن "هذا أمر غير مؤهل تمامًا".





وأصر ترامب في مقابلة على قناة Fox and Friends يوم الإثنين على أن الولايات المتحدة "تقترب من الزاوية مع أو بدون لقاح".





لكن الرئيس لديه أمل كبير في أن تعزز الموافقة السريعة على لقاح من فرص إعادة انتخابه.





وقال لـ شبكة فوكس: "أود أن أقول إنك ستحصل على لقاح قبل وقت طويل من نهاية العام، ربما بحلول نهاية أكتوبر" ، مضيفًا أن أولويته هي "السلامة الكاملة - إنه رقم واحد".





ووضع ترامب أهدافًا أكثر طموحًا، حيث قال إنه بحلول شهر أبريل من العام المقبل، سيحصل معظم الأمريكيين الذين يرغبون في التحصين على لقاح.





ويجادل معظم الخبراء بأن المراهنة على اللقاحات ليست استراتيجية قابلة للتطبيق.





وبدون الالتزام بالأقنعة، والتباعد، وتتبع الاتصال، وبدون تكثيف الاختبارات، يمكن أن يموت عشرات الآلاف قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة.





وقال جراح هارفارد وباحث السياسة الصحية توماس تساي لوكالة فرانس برس "ما نحتاج إلى القيام به هو التحول ... نحو نهج فحص أكثر استباقية لاختبار الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض".





وأضاف إنه يتعين على الحكومة الموافقة على إجراء اختبارات سريعة للمستضدات في المنزل، والتي كانت مترددة في إجرائها حتى الآن، والتي تتطلب من الحكومة دفع تكاليفها بدلًا من شركات التأمين.





وغرد توم فريدن، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في عهد الرئيس السابق باراك أوباما: "سيكون كوفيد ثالث سبب رئيسي للوفاة هذا العام في الولايات المتحدة".





واضاف "إن العدد الهائل من الوفيات الناجمة عن الفيروس هو انعكاس لاستجابة وطنية فاشلة، لكن لم يفت الأوان بعد لتغييره".





وقال إريك توبول، مدير معهد سكريبس للأبحاث، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل 200 ألف حالة وفاة في يوليو، مستشهدا بمعدل الوفيات الزائد.





وأدى النقص الأولي في الاختبارات إلى انخفاض عدد ضحايا الفيروس.





وأضاف توبول، موضحًا سبب استمرار الفيروس في الوفاة أكثر من أوروبا، على الرغم من التحسينات في كيفية إدارة المرض في المستشفى





ولا تزال معدلات الوفيات الإجمالية في بلجيكا وإسبانيا وبريطانيا أعلى من معدلات الوفيات في الولايات المتحدة، لكنها تمكنت جزئيًا من السيطرة على الموجة الأولى من تفشي المرض من خلال عمليات الإغلاق شبه الكاملة.



