نشأت الديهي: الإخواني إبراهيم منير تطاول على مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أ ن إبراهيم منير حرص منذ تنصيبه قائمًا بأعمال المرشد، على الظهور إعلاميًا مؤكدا أنه لديه خطة لتسويق نفسه و ارتكب جريمة لم يرتكبها إخوانيٌ قبله.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية صدى البلد أن إبراهيم منير أول إخواني في منصب المرشد يهاجم وينتقد حسن البنا.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن حديث "منير" يعد أول طعن في حسن البنا، في أقصى هجوم وتطاول من المرشد للمؤسس بعد 92 عامًا..



