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مرتضى منصور: لو السيسي والجيش منزلش في 30 يونيو كان الشعب هيتفرم بسبب دموية الإخوان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم.

وأضاف مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "شعب مصر لفظ الإخوان ولن يسمح بعودتهم مرة أخرى إلى مصر".
 
وتابع مرتضى منصور "شعب مصر أصبح على علم بكل مخططات الإخوان لهدم وهز أركان الدولة".

وأكد مرتضى منصور "لو السيسي والجيش منزلش في 30 يونيو الشعب كان اتفرم في أسبوع بسبب دموية الإخوان".
 
ونوه مرتضى منصور بأن "الإخوان يرغبون في نشر الفوضى وتنفيذ أعمال الشغب والعنف في كافة ربوع الوطن".

وأشار مرتضى منصور إلى أن "الشعب المصري يكره الإخوان ولن يعطيهم الفرصة لحكم مصر مرة أخرى".

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