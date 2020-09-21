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مدربة تنمية بشرية توضح خطوات تعامل المرأة مع الخيانة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت إنجي الدهشان، مدرب تنمية بشرية، إن المرأة شخص قوي، وعند تعرضها للخيانة يجب أن تُحدد قبل المواجهة ما خطتها للقادم، مضيفة: "أي امرأة تتعرض للخيانة لا تواجه ذلك في الأول.. ولكن الستات عندهم قدرة يعملوا أي حاجة".

وأشارت "الدهشان"، خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المجتمع يحاول أن يصف المرأة بالضعف، ولكن هذا ليس حقيقي، معلقة: "الستات أقوياء فعلا، وبيستحملوا اللي محدش يقدر يستحمله"، فالمرأة مسئولة عن إعداد أجيال.

وأضافت أن المرأة الذكية هي من تعرف إمكانياتها وقدراتها ثم بعدها تبدأ في المواجهة، منوهة بأن الرجل الخائن بطبعه يعرف منذ الخطوبة، ومن يخون المرأة فهو خان نفسه.

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